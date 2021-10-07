РИАМО - 7 окт. С 9 до 11 октября на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги изменится расписание движения поездов, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

В выходные и до 04:30 11 октября не будет движения составов между Белорусским и Савеловским вокзалами столицы.

Поезда на остальных участках первого Московского центрального диаметра будут курсировать с увеличенными интервалами. Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала, вместо Белорусского вокзала и Одинцова.

За время закрытия движения рабочие будут модернизировать железнодорожную инфраструктуру на Савеловском вокзале. В частности, планируется заменить 4 стрелочных перевода. Работы проведут в выходные дни, когда пассажиропоток меньше всего.

Ряд поездов отменят. Для пассажиров дальних маршрутов 9 и 10 октября будут назначены компенсационные автобусы от Одинцова до Можайского автовокзала, от Звенигорода до Голицына и от Голицына до Звенигорода.

Для проезда следует предъявить проездные документы на электричку, которые действуют на данном маршруте. Фактическое время отправления компенсационных автобусов зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

ЦППК просит пассажиров заранее планировать свою поездку.