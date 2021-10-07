РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Сотрудники «Водоканала» Подольска прошли тренировку по гражданской обороне и ликвидации ЧС, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 6 октября с 6:00 до 18:00 провели Всероссийскую штабную тренировку на тему: «Организация и ведение гражданской обороны на территории РФ». От МУП «Водоканал» к участию были привлечены силы и средства предприятия, личный состав нештатных формирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне, а также дежурная служба диспетчерского пункта.

В ходе тренировки сотрудники «Водоканала» поучаствовали в комплексной технической проверке систем оповещения с включением оконечных средств оповещения, в тренировке по ликвидации ЧС на территории котельной, а также в тренировке по развертыванию нештатного формирования по выполнению мероприятий по гражданской обороне - пост РХН (стационарный) на территории предприятия.