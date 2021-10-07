РИАМО - 7 окт. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему энергии и крепкого здоровья.

В четверг главе государства исполнилось 69 лет.

«Спасибо за все, что Вы делаете на благо России и ее жителей. От всей души желаю крепкого здоровья, сил и большого запаса энергии, позитивного настроения и успехов в Вашем труде!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер отметит день рождения в кругу родных и друзей вечером. Днем президент будет работать. Как правило, глава государства всегда так проводит свои дни рождения.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.