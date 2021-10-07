РИАМО - 7 окт. Квартиры, расположенные в шаговой доступности у новых станций Большой кольцевой линии метро, могут вырасти в цене на 15-25%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По его словам, БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире. Кроме того, эта линия станет самой протяженной среди кольцевых линий метро в мире.
До конца текущего года планируют открыть 20-километровый участок БКЛ с 10 станциями от «Мневников» до «Каховской». Всего новая кольцевая линия будет включать в себя 31 станцию.
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