РИАМО - 7 окт. Квартиры, расположенные в шаговой доступности у новых станций Большой кольцевой линии метро, могут вырасти в цене на 15-25%, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Традиционно там, где появляются новые станции метро, существенно увеличивается стоимость жилья от 15% до 25%. От этого выиграют все, кто проживает у станций БКЛ», - сообщил заммэра города, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, БКЛ станет одним из самых популярных метроколец в мире. Кроме того, эта линия станет самой протяженной среди кольцевых линий метро в мире.

До конца текущего года планируют открыть 20-километровый участок БКЛ с 10 станциями от «Мневников» до «Каховской». Всего новая кольцевая линия будет включать в себя 31 станцию.

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