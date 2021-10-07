РИАМО - 7 окт. Апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного управления федеральной антимонопольной службы России о нарушении госучреждением (подмосковным региональным отделением Фонда социального страхования России) закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в региональное УФАС поступила жалоба гражданина на действия госучреждения при определении исполнителя госзаказа (выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для инвалидов) путем проведения открытого конкурса в электронной форме.

Управление рассмотрело жалобу и признало ее обоснованной, а также выдало госучреждению обязательное предписании об устранении нарушений. Учреждение не согласилось с решением УФАС и обжаловало его в суде.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал госучреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.