РИАМО - 7 окт. Ранее судимому 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены в Озерах городского округа Коломна, преступление совершено на почве ревности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 6 октября около дома в 1-м микрорайоне в Озерах мужчина в ходе конфликта с женой, который возник на почве ревности, нанес ей не менее 2 ударов ножом в тело и конечности.

Женщина скончалась на месте ЧП в результате полученных ранений. Мужчину задержали.

На допросе задержанный признался в содеянном, а также сообщил обо всех обстоятельствах преступления.

Специалистами было установлено, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления.

В рамках расследования убийства осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а еще допрошены свидетели и очевидцы. В ближайшее время следователь планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.