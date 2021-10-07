РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округ Мытищи Алексей Калинин встретился со старостой и жителями деревни Чиверево, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

В ходе встречи провели осмотр территории населенного пункта, обсудили вопросы вывоза мусора, ремонта дорог, реконструкции детской и строительства новой спортивной площадки, предстоящей переписи населения, а также возможность создания в лесополосе парковой зоны.

Деревня Чивирево располагается в 15 км к северо-западу от центра Мытищ и в 22 км от МКАД, на северном берегу Клязьминского водохранилища.