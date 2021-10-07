РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Рабочие обустроили новую линию наружного освещения в микрорайоне Климовск Подольска, ее протяженность составила 110 м, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация МБУ «ПКБ» провела работы по обустройству новой линии наружного освещения вдоль тротуара, расположенного между детсадом «Радуга» и школой №1.

Протяженность новой линии составила 110 м. Всего было установлено 5 светодиодных консольных светильников.