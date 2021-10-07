РИАМО - 7 окт. На сельхозпредприятиях Подмосковья валовое производство молока увеличилось на 2,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья на сегодняшний день составляет 477 тыс. тонн. Прирост к прошлому году - 2,5%. На эту дату в 2020 году общий валовый надой составлял 465 тыс. тонн», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что среднесуточная молочная продуктивность дойного стада отмечается в районе 24 кг молока на одну корову.

«Также идет и увеличение в Подмосковье поголовья крупного рогатого скота с начала года. Общий рост поголовья КРС увеличился на 2,8%. Всего - порядка 90 тыс. голов КРС», - добавил глава Минсельхозпрода.