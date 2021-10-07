РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. На базе мытищинской школы №32 состоялся конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», сообщается на сайте администрации горокруга.

В нем приняла участие 51 команда из различных округов Московской области. В каждой команде по 4 школьника, это учащиеся в возрасте 10-12 лет.

Цели этого традиционного мероприятия для школьников – воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Перед началом соревнований участникам пожелали побед заместитель начальника Госавтоинспекции Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов, и. о. начальника управления дополнительного образования и воспитания детей министерств образования региона Татьяна Хвостова, гендиректор РОО «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

«Сегодня в Московской области отмечается снижение уровня аварийности с участием детей. Вся та работа, которая проводится с детьми, она приносит свои плоды, и мы наблюдаем устойчивое снижение аварийности не только с участием несовершеннолетних, но и среди взрослого населения. Уровень организации достаточно хороший, не первый раз мы проводим мероприятие в городском округе, администрация всегда идет нам на встречу. Большое спасибо за это. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать и повышать безопасность мытищинских дорог», – отметил Севостьянов.

Программа конкурса отрядов ЮИД была разнообразной и интересной. Ребята выполняли задания по 5 направлениям: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности жизнедеятельности».

По результатам состязаний конкурса будут объявлены команды-победители. Им вручат дипломы, кубки и ценные подарки.