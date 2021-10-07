РИАМО - 7 окт. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в административном здании на улице Покровке в столице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В здании горели второй этаж и крыша. Также конструкции дома частично обрушились. Площадь пожара составила 150 кв. м.

По прибытии на место ЧП пожарные начали работы по ликвидации огня. Возгорание оперативно потушили. Удалось избежать перехода огня на другие здания.

Пострадавших при данном происшествии нет.

Как ранее сообщали СМИ, возгорание случилось в здании постройки начала XIX века.