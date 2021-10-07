РИАМО - 7 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ городского округа Клин «Клинское городское хозяйство» в отношении АНО «Центр социальных проектов «Освещая жизнь» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных медицинских материалов в 2021 году (лот 5: расходные материалы для эндоваскулярных вмешательств).

В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении АНО «Центр социальных проектов «Освещая жизнь» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.