РИАМО - 7 окт. В текущем году 141 выпускник вузов после окончания целевого обучения устроился на работу в медучреждения Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Из них 96 являются узкопрофильными специалистами.

«Программы целевого обучения позволяют нашим медорганизациям подготавливать к работе необходимых медицинских специалистов. После завершения обучения «целевики» возвращаются на работу в наши больницы и поликлиники», – сказала зампред областного правительства – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в ближайшие месяцы также выйдут на работу еще свыше 100 врачей, которые будут трудоустроены после прохождения аккредитации.

Благодаря поддержке российского министерства здравоохранения Подмосковье на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медвузами страны – Первым МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Рязанским и Тверским медуниверситетами и иными учебными заведениями.