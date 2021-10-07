РИАМО - 7 окт. На московской платформе «Город идей» появились видеоинструкции и обновился дизайн, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В январе горожанам предложили высказать мнение о том, как можно улучшить данную платформу. Участие в проекте приняли 12 тыс. человек, которые внесли более 600 идей.

Для реализации выбрали 121 идею, часть из них уже начали приводить в жизнь. Например, на платформе стали доступны материалы и видеоинструкции, которые объясняют принципы работы в проектах. Кроме того, пользователи могут отправлять идеи с главной страницы. Прошедшие экспертный отбор идеи для голосования теперь представлены списком. Изменения коснулись и дизайна платформы.

«Город идей» позволяет делиться мнением и голосовать за решения, которые касаются жизни столицы. В течение 7 лет свыше 270 тыс. москвичей поделились более 112 тыс. идей, которые касались развития городской инфраструктуры.

На сегодняшний день в городе реализовано более 3 тыс. идей.