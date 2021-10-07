РИАМО - 7 окт. В Нижегородском районе столицы по просьбам жителей микрорайона Карачарово комплексно благоустроили народный парк на Перовском шоссе, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В парке обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для тихого отдыха и зону для пикников. Там появились садовые качели и столы для настольных игр.

При благоустройстве отремонтировали 2детские площадки: установили многоуровневый игровой комплекс, горки, качели-гнездо, канатные аттракционы и веревочный лабиринт, батут, песочницу, элементы для развития моторики рук малышей. Кроме того, оборудовали спортплощадку с тренажерами для воркаута и турниками. Также поставили столы для пинг-понга.

В парке прошло озеленение: дополнительно высадили деревья и более 3 тыс. кустарников, разбили цветники из однолетних и многолетних растений, привели в порядок газоны.

А еще в парке появились современное уличное освещение и площадка для выгула собак.