РИАМО - 7 окт. На улицы Москвы вышел 800-й электробус – это уже 200-е транспортное средство, купленное на средства от «зеленых» облигаций, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Этот электробус ездит по маршруту 351 – по Варшавскому шоссе через Новоданиловскую и Нагатинскую набережные – и связывает станцию «Нагатинская» с «Коломенской».

Уже 3 года на дорогах столицы курсируют электробусы. Московский парк за это время стал крупнейшим среди европейских столиц.

«Сегодня в Москве уже 800 экоавтобусов. Мы продолжаем и дальше активно развивать и поддерживать экологичный наземный городской транспорт, поэтому с этого года столица закупает только электробусы. Наша задача – продолжать развивать городской транспорт, чтобы он становился ещё надежнее, удобнее и экологичнее для пассажиров», – сказал заммэра города, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.