РИАМО - 7 окт. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вандализме, он разбил створки турникета на станции «Тропарево» Сокольнический линии метро, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщение об акте вандализма поступило в дежурную часть отдела полиции. В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что мужчина, не оплативший проезд, умышлено разбил створки турникета руками, когда пробегал через него.

Через некоторое время злоумышленника задержали на той же станции.

«25-летний москвич стал фигурантом уголовного дела о порче имущества в столичном метрополитене», - уточнил начальник УИиОС городского главка МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.