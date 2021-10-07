РИАМО - 7 окт. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вандализме, он разбил створки турникета на станции «Тропарево» Сокольнический линии метро, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
Сообщение об акте вандализма поступило в дежурную часть отдела полиции. В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что мужчина, не оплативший проезд, умышлено разбил створки турникета руками, когда пробегал через него.
Через некоторое время злоумышленника задержали на той же станции.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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