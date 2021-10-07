РИАМО - 7 окт. В квартире в 1-м микрорайоне в Озерах городского округа Коломна обнаружили труп ранее судимой женщины 1979 года рождения с проникающим колото-резанным ранением груди, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска за совершенное преступление задержали ранее судимого мужчину 1985 года рождения.

Данное преступление было совершено в ходе конфликта при совместном распитии алкоголя.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».