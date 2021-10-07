РИАМО - 7 окт. Основными схемами мошенников в коммунальной сфере являютя якобы замена приборов учета воды и электричества или их поверка, пишет газета «Известия».
Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов отметил, что мошенники обычно настаивают на том, чтобы провести проверку приборов учета в то время, когда сроки поверки еще не истекли.
Адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов Наталия Карагодина предупредила, что под предлогом проверки или замены приборов учета злоумышленники могут просто пытаться попасть в дом, чтобы украсть оттуда деньги и ценные вещи. Их жертвами в основном становятся немолодые или плохо социализированные люди, а также те, кто очень доверчив.
Мошенники действуют напористо, у них нет чувства стыда или сострадания, поэтому им сложно противостоять.
«Сервис наших коммунальных служб все-таки, скажем так, довольно ненавязчивый. Поэтому если вам настойчиво что-то предлагают, уговаривают, говорят, что сегодня последний шанс и завтра уже вы можете остаться вообще без приборов учета или, скажем, роутера, - это уже повод насторожиться», - пояснила адвокат.
Кроме того, злоумышленники часто копируют стиль общения коммунальных служб или добросовестных поставщиков услуг. Так, мошенники могут распространять листовки, в которых предлагают свои услуги или прописывают требование о замене приборов учета с напоминанием об осторожности.
Также мошенники умеют произвести впечатление осведомленных.
Она пояснила, что у человека, которому позвонили, в такой ситуации создается впечатление, что это информированные люди, а не мошенники.
Костянов рекомендует при возникновении любых сомнений уточнить информацию об обходе в управляющей компании.
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