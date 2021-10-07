РИАМО - 7 окт. Основными схемами мошенников в коммунальной сфере являютя якобы замена приборов учета воды и электричества или их поверка, пишет газета «Известия».

Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов отметил, что мошенники обычно настаивают на том, чтобы провести проверку приборов учета в то время, когда сроки поверки еще не истекли.

«Тогда в лучшем случае вы просто потратите бесполезно деньги на замену или поверку, в худшем еще придется доплатить за опломбирование, покупку нового прибора и некоторое время платить по нормативу», - сказал специалист.

Адвокат, член Московской городской коллегии адвокатов Наталия Карагодина предупредила, что под предлогом проверки или замены приборов учета злоумышленники могут просто пытаться попасть в дом, чтобы украсть оттуда деньги и ценные вещи. Их жертвами в основном становятся немолодые или плохо социализированные люди, а также те, кто очень доверчив.

Мошенники действуют напористо, у них нет чувства стыда или сострадания, поэтому им сложно противостоять.

«Сервис наших коммунальных служб все-таки, скажем так, довольно ненавязчивый. Поэтому если вам настойчиво что-то предлагают, уговаривают, говорят, что сегодня последний шанс и завтра уже вы можете остаться вообще без приборов учета или, скажем, роутера, - это уже повод насторожиться», - пояснила адвокат.

Кроме того, злоумышленники часто копируют стиль общения коммунальных служб или добросовестных поставщиков услуг. Так, мошенники могут распространять листовки, в которых предлагают свои услуги или прописывают требование о замене приборов учета с напоминанием об осторожности.

Также мошенники умеют произвести впечатление осведомленных.

«Например, вам звонят и говорят, что завтра будет осмотр и профилактика ваших пластиковых окон. Сейчас у большей части населения окна пластиковые, угадать несложно», - уточнила Карагодина.

Она пояснила, что у человека, которому позвонили, в такой ситуации создается впечатление, что это информированные люди, а не мошенники.

Костянов рекомендует при возникновении любых сомнений уточнить информацию об обходе в управляющей компании.