РИАМО - 7 окт. Предприниматели столицы могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе «Акселератор» проекта «Бизнес-уик-энд» до 11 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, курс будет полезен предпринимателям, у которых уже есть бизнес-идея, но нет понимания, как ее реализовать.
Принять участие в программе «Акселератор» могут команды от 3 до 5 человек, которые работают над созданием собственного дела. Для участия также необходимо иметь малое или среднее предприятие, которое зарегистрировано в Москве. Занятия пройдут 11-19 октября. На поток планируют набрать порядка 360 предпринимателей.
14 октября также начнутся занятия курса «Преакселератор» для начинающих предпринимателей.
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