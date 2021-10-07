РИАМО - 7 окт. Предприниматели столицы могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе «Акселератор» проекта «Бизнес-уик-энд» до 11 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Опытные менторы подскажут, как достичь самых амбициозных целей, поделятся секретами успешных проектов, помогут найти инвесторов и деловых партнеров», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, курс будет полезен предпринимателям, у которых уже есть бизнес-идея, но нет понимания, как ее реализовать.

Принять участие в программе «Акселератор» могут команды от 3 до 5 человек, которые работают над созданием собственного дела. Для участия также необходимо иметь малое или среднее предприятие, которое зарегистрировано в Москве. Занятия пройдут 11-19 октября. На поток планируют набрать порядка 360 предпринимателей.

14 октября также начнутся занятия курса «Преакселератор» для начинающих предпринимателей.