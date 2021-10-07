РИАМО - 7 окт. В профессиональном центре малого и среднего предпринимательства инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в Москве стали доступны порядка 30 новых бесплатных онлайн и офлайн-программ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В октябре добавилось 28 новых курсов, мастер-классов и вебинаров. В итоге сегодня самозанятым москвичам и столичным предпринимателям доступно 74 программы», - уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Образовательные программы доступны по девяти направлениям. Например, в направлении «Информационные технологии» стали доступны мастер-классы по кибербезопасности и основам моделирования интерьера. В разделе «Маркетинг» появились курсы по увеличению продаж за счет SEO, истории рекламы и фотосъемке.

Также онлайн или очно можно пройти занятия по направлению «Дизайн». Доступны обручающие программы в направлениях «Блокчейн», «Флористика», «Ресторанный бизнес» и других.

Стать участником данных обучающих программ можно после регистрации на официальном сайте профцентра.