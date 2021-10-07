РИАМО - 7 окт. Полицейские Дмитровского округа задержали по подозрению в краже имущества из частного дома двоих ранее судимых жителей Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Задержанным 28 и 39 лет.

«Установлено, что ночью злоумышленники отжали штапики и через окно незаконно проникли в домовладение, расположенное в деревне Редькино. Похитив телевизор, электроинструменты, камеру видеонаблюдения и другие личные вещи граждан, они скрылись с места происшествия на автомобиле», – уточнила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния», - добавила Петрова.

По ее словам, в ходе обысков в месте временного проживания одного из злоумышленников, а еще в ломбарде сотрудники полиции нашли и изъяли часть украденного.

Дмитровским городским судом в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день специалисты проводят дополнительные мероприятия, которые направлены на установление причастности мужчин к совершению аналогичных преступлений.