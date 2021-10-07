РИАМО - 7 окт. С 8 по 10 октября посетители «Москвариума» на ВДНХ отметят Всемирный день осьминога, гостей ждут на лекции, экскурсии, флешмобе и мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ихтиологи расскажут всем желающим об уникальном строении тела осьминогов, а также их повадках и взаимодействии с человеком. Кроме того, можно будет узнать о древних родственниках этих головоногих моллюсков — аммонитах.

Участники лекции, которая пройдет 8 октября в 12:00, смогут приготовить еду для осьминога Аристотеля - обитателя «Москвариума».

Экскурсия по экспозиции «Москвариума» начнется в 12:30. 8 и 9 октября с 10:00 до 19:00 пройдут творческие мастер-классы. Конкурс рисунков проведут 8 октября в 11:40. В этот же день с 13:00 до 13:30 состоится танцевальный флешмоб.

Длина осьминогов может достигать 4 м. Они обитают в морях и океанах в тропических и субтропических поясах, питаются рыбой и мелкими моллюсками.

Всемирный день осьминога ежегодно отмечают 8 октября.