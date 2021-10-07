РИАМО - 7 окт. Онлайн-библиотека финансовых советов стала доступна на сайте Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Представители городского департамента финансов рассказывают, как грамотно спланировать личный бюджет и приумножать сбережения.

Пользователям расскажут о том, как не попадаться на маркетинговые уловки в магазинах и покупать только необходимые товары, сохраняя деньги. Кроме того, они узнают, как создать финансовые сбережения с пользой для окружающей среды.

Эксперты также расскажут о распространенных схемах финансового мошенничества в интернете и, как безопасно управлять банковским счетом.

В этом году площадки Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в 25 регионах посетили 174 тыс. человек.