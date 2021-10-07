РИАМО - 7 окт. В столице подвели итоги конкурса Agro Tech Challenge, участники представили технологические проекты в сфере сельского хозяйства и продовольствия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Были отобраны 24 стартапа из 249 поданных заявок. При этом 18 из них по итогам конкурса заинтересовали партнеров, которые заявили о готовности запустить пилотные проекты», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, инновационные решения призваны решить проблемы, связанные с изменениями климата, пищевыми отходами и нехватки природных ресурсов и урожая. Представленные стартапы показали решения по четырем направлениям. В области растениеводства, сельского хозяйства, агротехники, а также инновационного производства и доставки еды.

По итогам конкурса финалисты получили возможность провести пилотные испытания своих проектов. Они представили вертикальные модульные кгруглогодичные фермы, комплекс сенсоров для мониторинга почвы, беспилотники для полива и посева на удаленных полях, а также технологии по созданию автоматизированных грибных сити-ферм, переработке овощей и фруктов в растительные порошки и другие проекты.