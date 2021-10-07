РИАМО - 7 окт. Журналисты Financial Times связали заявление президента России Владимира Путина о готовности оказания помощи по стабилизации цен на газ в Европе со снижением стоимости топлива, сообщает Газета.ru.

Цена на голубое топливо упала к закрытию торгов на бирже ICE после речи российского лидера.

Стоимость на газ тогда опустилась ниже 1250 долларов за 1 тыс. куб. м. Это в 1,5 раза меньше исторического максимума.

На совещании по вопросам энергетики президент России поддержал идею увеличить предложения на рынке энергоресурсов на фоне роста цен, но не в ущерб отечественной экономике.