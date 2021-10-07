РИАМО - 7 окт. Загруженность столичных дорог вечером в четверг может составить 7-8 баллов из 10 возможных, сейчас плотность движения оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Нет затруднений в движении транспорта на Мичуринском, Ленинском проспектах и Звенигородском шоссе.

В некоторых местах пробки образовываются из-за дорожных работ.