РИАМО - 7 окт. На 10 станциях нового участка Большой кольцевой линии в 2021 году установят 34 лифта и одну платформу для колясок, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Все новые станции подземки сразу делают удобными для маломобильных пассажиров: на станциях есть лифты, пандусы, турникеты с расширенным проходом. Найти их можно по наклейкам, на карте — по значку лифта, а также в приложении «Метро Москвы» — в описании к станции.

«За последние годы при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина мы сделали столичный транспорт доступнее для всех. С 2016 года в 2 раза увеличили количество станций с лифтами. Скоро откроем 10 станций БКЛ, которые улучшат доступность транспорта для 11 районов столицы, — все они будут оборудованы для маломобильных пассажиров», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что сейчас на действующих станциях Большой кольцевой линии установлено 26 лифтов.

На старых станциях глубокого заложения нельзя установить лифты — это памятники архитектуры. Там на помощь по заявке придут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров с 05:30 утра до 01:00. У них есть все необходимое — кресла-коляски и гусеничные лестничные подъемники.

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