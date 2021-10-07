РИАМО - 7 окт. Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж с одним из родителей, пишет газета «Известия».

Теперь родители могут указать, в какие страны запрещено вывозить ребенка, а также на какой срок.

То есть родитель, несогласный с выездом ребенка в другую страну, сможет указать конкретные даты запрета или возраст ребенка, до которого ему нельзя покидать Россию.

Кроме того, новый документ МВД регламентирует отзыв заявления, а раньше этот пункт не был прописан.

В каких случаях могут не выпустить за границу>>