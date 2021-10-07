РИАМО - 7 окт. За 9 лет столичные власти оказали финансовую поддержку городским предприятиям на общую сумму более 6 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2012 года финансовая поддержка в виде субсидий и займов общим объемом свыше 6,3 млрд рублей оказана более 100 предприятиям», - уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день в столице работают около 3 тыс. промышленных предприятий. Полученные средства они использовали для покупки нового оборудования, модернизации производственных процессов, развитие экспорта и так далее.

Заммэра добавил, что с 2012 года власти Москвы одобрили промышленникам выплаты по заявкам на получение субсидий в размере порядка 3,3 млрд рублей. Финансовая поддержка для компаний со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка была предоставлена в размере около 1,4 млрд рублей.

Компании-экспортеры могут воспользоваться льготным займом на сумму до 200 млн рублей. Его предоставляют по ставке 2-4% годовых на срок до 5 лет. Столичные предприятия смогли воспользоваться льготными займами по ставке ниже банковской на сумму около 3 млрд рублей.

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