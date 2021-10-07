РИАМО - 7 окт. Жители столицы смогут избавиться от ненужной бытовой техники, ванны или даже автомобиля с помощью нового сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис заработает в ближайшее время. С помощью него можно будет вывезти также тяжелую мебель. Например, старый диван, шкаф или кровать и другие крупногабаритные вещи.

Новый сервис решит проблему нехватки во дворах контейнеров для крупного мусора, который бывает сложно вынести самостоятельно.

В заявке на вывоз можно будет указать до 20 предметов. Сервисом смогут воспользоваться совершеннолетние пользователи mos.ru после авторизации на портале. Услуга бесплатная.

Какие-то предметы заявителю придется демонтировать самому. Другими, например, газовой плитой, займутся специалисты.

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