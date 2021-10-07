РИАМО - 7 окт. В селе Новопетровское городского округа Истра нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Место опасной находки оцепили сотрудники полиции. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.

В данной работе задействованы 6 человек и 2 единицы техники.

Изъятие и уничтожение найденного боеприпаса запланировано провести в четверг силами министерства обороны России.