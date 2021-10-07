РИАМО - 7 окт. Возгорание постройки начала XIX века произошло на углу улицы Покровки и Старосадского переулка в Москве, сообщает ТАСС.

«Пожар произошел в бывшем жилом доме. <…> Площадь возгорания составляет 300 кв. м, произошло обрушение на 100 кв. м», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Он отметил, что есть угроза дальнейшего обрушения здания.

На первом этаже дома располагаются магазины и кафе. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.