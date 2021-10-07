РИАМО - 7 окт. В четверг президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Днем он проведет этот день на работе, а вечером отметит праздник с родными и близкими, сообщает Nation News.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, как правило, Владимир Путин всегда так проводит день рождения.

В прошлом году российский президент первую часть дня провел на работе, а вечер провел с друзьями, родными и близкими.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. На первый срок он был избран 26 марта 2000 года.