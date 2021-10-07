РИАМО - 7 окт. Электронными медицинскими картами в Москве пользуются почти 4 млн горожан, этот сервис продолжает набирать популярность, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В январе 2020 года у горожан появилась возможность просматривать сведения в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru, а в июне — и в мобильном приложении, такой сервис действительно удобен и для врачей, и для пациентов. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и будут всегда под рукой», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что специалисты постоянно работают над развитием электронной медкарты. Также в ней появляются новые функции.

«Количество открытых электронных медкарт увеличилось в два раза: если в 2020 году жители получили доступ к 2 млн ЭМК, то за девять месяцев этого года — еще к 2 млн», — уточнила вице-мэр.

По ее словам, данным сервисом горожане уже воспользовались свыше 45 млн раз.

В настоящее время жители столицы могут увидеть сведения из своей карты на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В этом году приложением стали пользоваться в 2,5 раза чаще.

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