РИАМО - 7 окт. Электронными медицинскими картами в Москве пользуются почти 4 млн горожан, этот сервис продолжает набирать популярность, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она подчеркнула, что специалисты постоянно работают над развитием электронной медкарты. Также в ней появляются новые функции.
«Количество открытых электронных медкарт увеличилось в два раза: если в 2020 году жители получили доступ к 2 млн ЭМК, то за девять месяцев этого года — еще к 2 млн», — уточнила вице-мэр.
По ее словам, данным сервисом горожане уже воспользовались свыше 45 млн раз.
В настоящее время жители столицы могут увидеть сведения из своей карты на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». В этом году приложением стали пользоваться в 2,5 раза чаще.
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