РИАМО - 7 окт. На базовой метеостанции ВДНХ в Москве температура в 06:00 в четверг опустилась до минус 0,2 градуса, это первые заморозки в городе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Московской области местами столбики термометров опустились до минус 5,2 градуса.

«Следующие 4 ночи в городе тоже ожидаются со слабым минусом», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

В Московском регионе сохраняется обширный антициклон, который принес высокое атмосферное давление. В четверг оно составит 768 мм рт. ст.

Температура днем будет от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Грядущая зима в Москве может оказаться снежной>>