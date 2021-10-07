РИАМО - 7 окт. Воздух в Московском регионе днем в четверг прогреется до плюс 8-13 градусов, при небольшой облачности осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 11-13 градусов, по области - плюс 8-13 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 50%.

В регионе по-прежнему сохраняется обширный антициклон с высоким атмосферным давлением. Ночью холодно, а днем тепло. Содержание кислорода в воздухе близко к климатической норме.

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