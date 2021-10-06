РИАМО - 6 окт. На стенде Московской области на агровыставке «Золотая осень» можно взбить молочно-ягодный коктейль с помощью велотренажера. Первым устройство испробовал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» началась в выставочном центре парка «Патриот» в Одинцовском округе 5 октября. В этом году она проводится в 23 раз.

Мероприятие проводят для обмена опытом между разными регионами. Там обсуждают актуальные проблемы и заключают деловые контракты.

В этом году Подмосковье представляет на выставке одну из наиболее масштабных экспозиций, которая разместилась на площади более 200 кв. м.