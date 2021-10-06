РИАМО - 6 окт. Государственная инспекция труда в Московской области напомнила жителям региона о том, что работник имеет право на достойные условия труда. Они прежде всего должны отвечать требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Конституцией РФ в России охраняются труд и здоровье людей (статья 7), каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (статья 37), каждый имеет право на охрану здоровья (статья 41).

Согласно статьям 22 и 212 Трудового кодекса РФ, обязанности по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, безопасных условий и охраны труда, возлагаются на работодателя.

В соответствии со статьей 219 Трудового кодекса РФ, каждый сотрудник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это регулирует федеральный закон от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

При несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании работник может лично или через своих представителей принять участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Каждый работник имеет право получить от работодателя, госорганов и общественных организаций информацию об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих рисках, вредных воздействиях и факторах.

В случае возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда работник может отказаться от выполнения работ до устранения такой опасности. Однако есть исключения, предусмотренные федеральными законами от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

Статьями 212 и 219 ТК РФ обеспечивать работников необходимыми средствами индивидуальной защиты обязан работодатель. Он также должен обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. Это касается и сотрудников, задействованных на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

В статье 219 ТК РФ установлено право работника на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя. В соответствии со статьями 76 и 212 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда в установленном порядке.

Кроме того, каждый работник вправе инициировать проверку условий и охраны труда на его рабочем месте. Запрос можно направить в федеральную инспекцию труда, другие федеральные органы исполнительной власти, контролирующие эту сферу, органы исполнительной власти, проводящие госэкспертизу условий труда, а также в органы профсоюзного контроля.