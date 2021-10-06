РИАМО - 6 окт. Участники круглого стола «Истинный центр города: формирование, рост, развитие» в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество-2021» обсудили развитие современного города по принципу децентрализации, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Как отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, благодаря федеральному закону появилась возможность подойти к комплексному развитию территорий и решению проблемы ветхого и аварийного жилья в регионе.

«Конечно, можно просто пойти по пути обновления жилого фонда и строительства новых домов, но такой подход не создает новой комфортной среды», – сказала Кузьмина.

По ее мнению, сегодня нужно отказываться от советской системы централизации и локализовать комфортное пребывание жителей в том районе, где они проживают, организовав там соответствующую инфраструктуру.

«Это позволило бы снизить маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную сеть. И, главное, такое решение подарило бы людям самое главное и бесценное – время. Время, которое они тратят на дорогу – безумные часы и километры, чтобы провести свой досуг», – подчеркнула она.