РИАМО - 6 окт. Пешеходный мост через Яузу между Рубцовской и Семеновской набережными планируется достроить в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мост намного сократит путь к будущему ТПУ «Электрозаводская». В него войдут станции метро, БКЛ, которую мы открыли в прошлом году, а через пару лет запустим МЦД-3», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Рассказывая о последних изменениях в городе, он напомнил, что в прошлом году в столице открылся новый парк «Филатов луг».

«Теперь люди ждут, когда мы приведем в порядок Передельцевские пруды и пруд на реке Зименке», — сказал градоначальник.