РИАМО - 6 окт. Для жителей Московской области подготовили 5 турмаршрутов, где можно провести время с детьми в ноябрьские выходные, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В ноябре россиян ожидают четыре выходных дня – с 4 по 7 ноября.

Один из привлекательных маршрутов — Сергиев Посад – Дмитров, те, кто выберет его, смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру и покормить верблюда в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде.

Еще можно поехать по пути Серпухов – Чехов и увидеть бизонов и зубров в Приокско-Террасном заповеднике, покататься на тюбинге.

Также интересный маршрут — Руза – Можайск. Семьи с детьми смогут покататься на собачьих упряжках в хаскидеревне «Рузская Аляска» и погладить оленей на ферме.

Кроме того, на выходных можно поехать по маршруту Коломна – Зарайск и попробовать знаменитый калач в музее «Калачная», научиться делать традиционную пастилу в «Музее коломенской пастилы», покормить настоящего крокодила, отведать французских улиток в «Экодеревушке» и посетить литературное кафе «Лажечников».

Завершает список маршрут Истра – Волоколамск, где можно посетить выставку музея «Новый Иерусалим» и съездить на сыроварню Олега Сироты.

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