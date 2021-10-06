РИАМО - 6 окт. В октябре 2021 года Главное управление Росгвардии по Московской области празднует свое 5-летие, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав управления, основанного в 2016 году, вошли СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и «Русич», региональное управление вневедомственной охраны, центр лицензионно-разрешительной работы, а также авиационные отряды специального назначения в подмосковных Котельниках и на комплексе «Байконур» в Республике Казахстан.

Сотрудники и военнослужащие управления выполняют задачи по охране общественного порядка, важных государственных объектов, имущества граждан, контролю соблюдения законодательства в области оборота оружия и частной охранной деятельности, участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, неся службу не только в Московской области, но и на территории Северного Кавказа.

С начала года в результате проведения специальных мероприятий росгвардейцы в Подмосковье задержали более 400 граждан по подозрению в совершении преступлений, изъяли из незаконного оборота 45 единиц огнестрельного оружия и более 12 килограммов взрывчатых веществ.

Группы задержания вневедомственной охраны более 95 тысяч раз выезжали по тревоге при поступлении сигналов с охраняемых объектов. В рамках взаимодействия с Главным управлением МВД России по Московской области нарядами вневедомственной охраны были задержаны и переданы сотрудникам полиции более 4 тысяч лиц.