РИАМО - 6 окт. В Дагестане призвали сурово наказать молодых людей, которые жестоко избили парня в московском метро 4 октября, сообщает Газета.ru.

Они напали на 25-летнего мужчину и сильно избили его после того, как он заступился за девушку, к которой они приставали. По факту произошедшего возбудили дело по статье «Хулиганство».

Всех троих уроженцев Дагестана – 21-летнего Ибрагима Мусалаева, 22-летнего Ханмомали Ханмагомедова и 26-летнего Гасана Залибекова – арестовали на 2 месяца.

Экс-депутат народного собрания Республики Дагестан общественный деятель Тимур Гусаев подчеркнул, что оправдать такой поступок ни с точки зрения традиций, ни с точки зрения религии невозможно.

«Огромное количество молодых дагестанцев учатся в вузах по всей России, работают в различных сферах, успешны, профессионалы своего дела, а «героями» новостей и социальных сетей становятся отдельные личности с асоциальным поведением», — сказал он.

Гусаев добавил, что такое поведение мужчин вызовет негативную реакцию со стороны большинства соотечественников.

«Ни один адекватный дагестанец не приветствует такое поведение, более того, этот инцидент вызвал широкое осуждение этого преступления», — заключил Гусаев.