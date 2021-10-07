РИАМО - 7 окт. В Москве подходит к концу благоустройство территории рядом со станцией «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метро, работы проходят на улице Удальцова, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы идут на площади свыше 3 га. Специалисты уже убрали «воздушные» провода в кабельную канализацию, проложили новые инженерные коммуникации и положили газон. Завершаются работы по устройству новых тротуаров.

Также на этой территории поменяют остановочные павильоны, сделают навигационные стелы, для автомобилистов обустроят новые парковочные места. Будут организованы дополнительные наземные пешеходные переходы, установлены более 50 новых опор освещения. Пешеходные переходы оборудуют контрастным освещением. Асфальтобетонное покрытие проезжей части обновят. Около новой станции метро появятся деревья, кустарники, цветники.

Новой точкой притяжения для жителей района Проспект Вернадского станет территория у памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину на площади Олимпийской деревни. В районе дома 40а по улице Удальцова обустроят цветники и установят арт-объект «Птицы», который напомнит о необходимости бережного отношения к природе. Завершить все работы планируется до конца этого года.

В текущем году завершились работы по комплексному благоустройству около четырех станций БКЛ - «Народное ополчение», «Зюзино», «Проспект Вернадского» и «Петровский парк».

Десять станций до конца года: как идет строительство Большой кольцевой линии метро>>