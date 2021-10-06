РИАМО - 6 окт. В Подмосковье с 1 октября и до конца месяца проводится правовой марафон для пенсионеров. Его организует уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

Участники заранее готовят интересующие вопросы по самому широкому кругу проблем.

«В рамках нашего марафона для повышения качества юридических консультаций мы привлекаем к участию адвокатов – в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве с Московской областной коллегией адвокатов. Например, в Электростали прием пожилых граждан велся совместно с адвокатом Электростальского филиала Московской областной коллегии адвокатов», – отметила Семенова.

В числе наиболее популярных вопросов, интересующих пенсионеров, омбудсмен отметила реструктуризацию долгов за ЖКХ, индексацию пенсий, условия получения путевок на санаторно-курортное лечение.

«Люди затрагивают широчайший круг вопросов. В ходе приема всем обратившимся мы оказываем юридическую помощь. Есть вопросы, которые берем на контроль для дальнейшего рассмотрения и оказания помощи заявителям», – сказала она.