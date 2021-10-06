РИАМО - 6 окт. Подмосковный СК завершил расследование уголовного дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Пятерым фигурантам предстоит предстать пред судом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, жители Наро-Фоминского округа вступили в террористическую организацию «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) в качестве рядовых членов. Они занимались вербовкой других людей, вели беседы оправдывающие террористическую деятельность, читали запрещенную в РФ экстремистскую литературу и смотрели видео.

Кроме того, обвиняемые сами участвовали в мероприятиях, организуемых группировкой, а также пропагандировали ее деятельность.

У фигурантов дела была возможность выйти из организации, но они не сделали этого и были задержаны ФСБ России.

Следствие собрало доказательства по делу, они легли в основу обвинения.

В ближайшее время вместе с заключением прокурора дело направят в Московский областной суд.