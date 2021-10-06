РИАМО - 6 окт. В Подмосковье с 5 по 7 октября проводится проверка уровня комфорта и безопасности перевозок пассажиров в автобусах «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В мониторинге примет участие генеральный директор компании Игорь Кононюк, сотрудники управления безопасности движения и профильных отделов.

Проверку планируется провести в 7 МАП предприятия. Участники мониторинга проведут с водителями на маршрутах целый день. Для оценки выбрали маршруты № 407 «ст. МЦД Подольск – Москва (м. Лесопарковая)», № 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники», № 891 «Красногорск (м/р Чернево) – Госпиталь им. Вишневского», № 1039 «Видное – Москва (Московский)» и ряд других.

В числе показателей, которые будут учитывать проверяющие, соблюдение ПДД и скоростного режима, а также умение вести автобус плавно, без резких разгонов и торможений.

«На конкурсах профессионального мастерства даже есть одноименное упражнение «Комфортное вождение». В салон автобуса на подложку из бумажных салфеток помещают емкость с водой, задача конкурсанта – доставить контейнер до финиша, не пролив воду», - рассказали в компании.

Эта проверка станет одним из этапов работы, направленной для повышения качества обслуживания.

Водители «Мострансавто» каждый год проходят программу повышения квалификации. Они повторяют основы и изучают нововведения ПДД.

Оценить работу «Мострансавто» могут и пассажиры, отзывы принимают на единой линии связи 8 (800) 700-31-13, в официальном канале для обращений в WhatsApp 8 (499) 277-17-47, а также на страницах компании в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и Facebook.