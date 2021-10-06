РИАМО - 6 окт. Уполномоченный по правам человека в Москве, а также его аппарат показали высокую эффективность и неравнодушный подход к работе в коронавирусном 2020 году, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В среду на заседании столичного парламента был представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Москве в 2020 году.

«Московский омбудсмен Татьяна Потяева представила полную, всестороннюю и объективную информацию, отразила всю специфику и сложность работы в период пандемии, обозначив болевые точки и пути их решения в деле защиты прав москвичей», - сказал Шапошников.

По его словам, минувший год стал испытанием на прочность для общественных институтов и институт уполномоченного справился с ним.

«Уверенно можно сказать, что работа уполномоченного по правам человека в городе Москве, аппарата омбудсмена в период самоизоляции и последующий период ограничительных мер осуществлялась на самом высоком уровне. Продолжили функционировать в очном и онлайн-режимах общественный, молодежный, детский экспертные советы, а также Совет отцов», - добавил спикер Мосгордумы.

Шапошников отметил круглосуточную включенность омбудсмена в решение проблем москвичей, ее неравнодушный подход к делу. Это позволило эффективно справляться с поставленными задачами.

«Всего в 2020 году к уполномоченному поступило 4570 обращений. Рассмотрено с положительным результатом 2539 обращения (58%), что сопоставимо с итогами работы в 2019 году. Изменилась специфика обращений граждан, в том числе они касались ограничений в период самоизоляции, мер социальной поддержки, оказания оперативной медицинской помощи, защиты трудовых прав работников», - рассказал Шапошников.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день институт уполномоченного по правам человека в городе Москве ставит перед собой новые задачи в сфере здравоохранения, образования, защиты жилищных и трудовых прав граждан.

«Важно, что перед общей угрозой мы смогли максимально объединить наши усилия, возможности, направить их на защиту и поддержку граждан. Новый опыт и навыки лягут в основу принятия системных решений по обеспечению защиты прав жителей столицы», - заключил Шапошников.