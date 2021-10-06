РИАМО - 6 окт. В среду в 19:50 пассажир электрички сорвал стоп-кран на станции Одинцово Белорусского направления МЖД. Из-за вынужденной остановки поезда №6462 задерживается ряд электричек Белорусского направления МЖД и МЦД-1, сообщили РИАМО в пресс-службе МЖД.

В 20:23 электропоезд №6462 сообщением Бородино-Дмитров продолжил движение по маршруту.

Поезда, движущиеся в сторону Москвы, отстают от графика до 30 минут, а в сторону Подмосковья — до 12 минут.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.